20 марта 2021 | Время чтения 4 мин

В сложившихся условиях Турция будет искать новые точки позитивного пересечения своих интересов с Россией. Если говорить более конкретно, то события могут развиваться таким образом, что президент США Джо Байден «окажется вынужденным в силу разных причин первым начать искать возможности выхода на контакты с президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрданом», которые, по мнению турецкого издания En Son Haber, «могут выступить единым фронтом».

Станислав Тарасов, , 15:23 — REGNUM



Владимир Пути и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Оскорбительный выпад президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC в адрес лидера России Владимира Путина вызвал повышенное внимание и определенную реакцию со стороны мирового политического истеблишмента и экспертного сообщества.

Причины понятны. Хотя в последнее время взаимоотношения между двумя странами носят напряженный характер, они все же всегда вписывались в общепринятые политические традиции и дипломатические нормы. На сей раз был создан беспрецедентный случай, последствия которого пока не столь очевидны, если не оценивать ситуацию общими словами. Кстати, эксперты обратили внимание и на то, что почти одновременно с заявлением Байдена в Анкоридже (штат Аляска) на повышенных тонах проходили новые китайско-американские переговоры высокого уровня, на которых стороны обменялись непринятыми в дипломатической практике колкостями и обвинениями. Перепалка, происходившая на глазах у представителей мировых СМИ, продолжалась более часа и предварила сами переговоры, включавшие три раунда. Это была первая встреча на столь высоком уровне с июня прошлого года и первая для администрации Байдена. Так, появились основания предполагать, что и во взаимоотношениях между Китаем и США наступил «период беспрецедентных трудностей».

Американо-китайское противостояние Цитата из кф Путь Дракона. Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США

Ясно, что для такого поворота должны существовать серьезные причины закрытого свойства, о которых, возможно, станет известно позже. По всем признакам, Белый дом пребывает в истеричном или на грани его состоянии и откровенно играет на осложнение мировой обстановки. Сложилась внештатная ситуация, когда лидеры стран пытаются разгадать созданный политико-дипломатический ребус и воздерживаются от своих оценок. Исключение составил Эрдоган, который публично раскритиковал Байдена за оскорбительные слова в адрес российского коллеги и назвал заявление американского президента «недостойным и неприемлемым для главы государства». По словам Эрдогана, «это не то заявление, которое можно проглотить». Безусловно, такое заявление главы Турции — политический поступок, точнее, даже выбор позиции, который нельзя связывать лишь с демонстрацией его личных политических симпатий к лидеру России. Все значительно глубже.

Дело в том, что с приходом к власти в США демократов Анкара предприняла немало дипломатических усилий для того, чтобы наладить с Вашингтоном конструктивное сотрудничество. Эрдоган, как сообщало агентство Bloomberg, воспользовавшись десятой годовщиной сирийского конфликта, предложил Байдену начать переговоры по Сирии, подключить к этому процессу Европу и выработать «четкую позицию против режима Дамаска». Помимо того, Анкара предлагала американцам создать так называемую согласительную комиссию по решению проблемы российских С-400. Но Государственный департамент США расценил жест Турции как «очередную комбинацию Эрдогана, приглашающего вместе сыграть против Путина». Вашингтон, пишет Bloomberg, отклонил инициативы Анкары на фоне усилий Москвы убедить Саудовскую Аравию, Эмираты и Египет в необходимости совместной работы по урегулированию сирийского кризиса. В этой связи, по данным агентства, в Турции родилась версия о возможностях альянса на сирийском направлении между Байденом и Путиным. Ранее Эрдоган выступал против предположений о том, что дружба Турции с Россией была «альтернативой нашим давним связям с Америкой». Теперь после выпада Байдена против Путина такая версия из возможного набора отпадает.

Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эрдоган остается либо только при своих интересах, либо ему есть резон активизировать дрейф в сторону Москвы. Есть и другие моменты. В прошлогоднем интервью The New York Times Байден назвал турецкого лидера «автократом» и заявил, что США должны поддержать его внутренних политических оппонентов, чтобы «они выгнали его у урны для голосования». Напомним, что Эрдоган уже пережил в 2016 году попытку государственного переворота. Турки напрямую обвиняли в этом как часть своих военных, так и сотрудников посольства США, которые, по их мнению, консультировали и финансировали заговорщиков. Более того, ранее Байден говорил, что «не собирается продолжать играть Эрдоганом и Турции будут предлагаться альтернативные решения». В этой связи турецкое издание Yeni Çağ сообщает, что Анкара уже имеет запасной сценарий действий. Потому нельзя исключать, что высказанная Эрдоганом поддержка Путина является частью его.

И в то же время в турецком национальном политическом мышлении перестает доминировать мнение, что «США никогда не бросят Турцию». Появляется уверенность в том, что Байден «будет продолжать разыгрывать курдскую карту на Ближнем Востоке и лишит страну территориальной целостности». Так что тут не всё так прямолинейно, как это изображают некоторые эксперты. В сложившихся условиях Анкара будет искать новые точки позитивного пересечения своих интересов с Россией. Если говорить более конкретно, то, по мнению германского издания Der Tagesspiegel, события могут развиваться таким образом, что Байден «окажется вынужденным в силу разных причин первым начать искать возможности выхода на контакты с Путиным и Эрдоганом», которые, по мнению уже турецкого издания En Son Haber, «могут выступить единым фронтом на платформе общих интересов».