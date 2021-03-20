Неаполь, Италия, , 14:45 — REGNUM Греческий защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Константинас Цимикас попал в сферу интересов неаполитанской команды «Наполи». Об этом 20 марта сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, во время летнего трансферного окна руководство «Наполи» намерено сделать предложение о переходе 24-летнему футболисту.

Отметим, в нынешнем сезоне Константинас Цимикас сыграл в составе «Ливепуля» в шести матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Его примерная трансферная стоимость оценивается в €8 млн.