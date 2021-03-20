Баку, , 14:45 — REGNUM Весь период своего президентства президент Азербайджана Ильхам Алиев посвятил «освобождению земель» и для него никогда не стояло «более важной задачи». Об этом глава республики заявил 20 марта, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Навруз, сообщает новостное агентство Trend.

«Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель — приблизит этот шаг нас к победе или нет», — заявил он.

По словам главы Азербайджана, он говорил, что все граждане возглавляемой им республики должны приближать «победу» каждый день.

«Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда», — сказал он.

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Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что переговоры о мире в Карабахе проходили в сложной обстановке, «уговаривать» по его словам приходилось все стороны.

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