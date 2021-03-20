Баку, 20 марта 2021, 14:45 — REGNUM Весь период своего президентства президент Азербайджана Ильхам Алиев посвятил «освобождению земель» и для него никогда не стояло «более важной задачи». Об этом глава республики заявил 20 марта, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Навруз, сообщает новостное агентство Trend.
По словам главы Азербайджана, он говорил, что все граждане возглавляемой им республики должны приближать «победу» каждый день.
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Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что переговоры о мире в Карабахе проходили в сложной обстановке, «уговаривать» по его словам приходилось все стороны.
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