20 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 15:47 — REGNUM Опубликованная изданием «ИноСМИ» подборка высказываний японцев, неодобрительно воспринявших оскорбительный выпад президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, хотя и была упомянута официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в действительности не отражает всю гамму отношений жителей Страны восходящего солнца к российскому лидеру и нашей стране в целом.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас, когда стало ясно, что Москва прекращает поиск пресловутого «хикивакэ» — компромиссного решения так называемого курильского вопроса, японские СМИ и представители традиционно настроенных антироссийски националистических сил этой страны, думаю, злорадствуют по поводу резкого ухудшения американо-российских отношений. И считают слова Байдена отместкой Путину и за то, что, как считают в Японии, он долго водил за нос «друга Синдзо» и вместо Курил инициировал включение в Конституцию РФ положения о запрете даже переговоров об отчуждении суверенных российских земель в пользу другого государства, включая Японию. Это ранее недружественное отношение японцев к России на глазах становится непримиримо враждебным.

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Сингапур Kremlin.ru

Выражающие интересы правящих кругов японские СМИ предоставляют свои электронные страницы анонимным «простым японцам», требующим прекратить всяческие политические и экономические отношения с Россией и готовиться к военным действиям против нее. Сегодня уже не кажутся экстравагантной и несуразной болтовней призывы подвыпившего депутата парламента «отбить северные территории войной». Ныне к этому призывают совершенно трезвые японцы, требующие незамедлительно обзавестись ракетно-ядерным оружием, наращивать и без того уже мощный японский военно-морской флот, готовиться к «удушению России», нанесению по нашей стране ракетных ядерных ударов с тем, чтобы мы с вами «горели в море огня».

Те, кто считает, что не надо обращать внимания на «болтовню экстремистов» или не знают настроений в Японии, или по-страусиному пытаются прятать голову в песок. А японские недруги России тем временем не дремлют. Ибо, как говаривал полковой священник в одном советском фильме, «враг хитер и коварен». Ошибаются те политологи и японоведы, кто представляет возмутительный призыв еще недавно высокопоставленного дипломата в ранге посла Акио Кавато «блокировать проливы Лаперуза и Сангарский», дабы отрезать континентальную Россию от Курильских островов, как его личное, не имеющего отношения к властям мнение. В действительности же, это попытка оказать давление на нашу страну, продемонстрировать решимость Токио при «благоприятных условиях нового ослабления России» исправить ошибки 90-х годов и при политической, а не исключено, что не только политической, поддержке США наступательно потребовать уже не на переговорах якобы «исконные японские территории». В которые националистические силы страны включают все Курилы и Сахалин.

В связи со складывающейся обстановкой как детский лепет звучат тиражируемые российскими СМИ дилетантские призывы стремиться к «стратегическому союзу с Японией», отрыву ее от США. Вот один из образчиков такого опубликованного в популярном издании «политанализа»: «Американцы очень боятся (?! — А.К.) российского влияния на Японию. И нам сейчас надо не кричать: «Японцы хотят с нами воевать! Хотят отобрать наши острова!», а очень гибко и мудро выводить японцев из-под атлантического влияния. Я уверен, что Япония может стать нашим стратегическим союзником на Дальнем Востоке и должна им стать. Вот от этого и надо отталкиваться в наших отношениях с Японией». Это насколько же надо не понимать предмет, о котором берешься многозначительно судить. В стране устойчиво с советских времен 80 процентов населения, не говоря уж о властях, настроены, мягко говоря, не дружески к России и русским, а нам предлагают, как наивный Никита Хрущев, «оторвать Японию от США и создавать российско-японский стратегический союз». Как тут не вспомнить русскую народную мудрость: «Отсеки собаке хвост — овцой не станет».

Сегодня надо не витать в облаках иллюзий от геополитики, а быть готовыми к тому, что в условиях Америки при Байдене и Блинкене Япония будет гораздо активнее, чем при Трампе, включена в объединенный поход коллективного Запада против России, замкнет кольцо окружения нашей страны на Дальнем Востоке. Хотя преувеличивать военную опасность со стороны Японии не стоит, нельзя и не видеть, как это государство быстрыми темпами вновь превращается в военную державу. И происходит это у наших границ.

Корабль ВМС Японии рядом с американским авианосцем U.S. Navy

О том, что японское правительство намерено активно эксплуатировать, например, «крымскую проблему», включаться в антироссийскую кампанию США, свидетельствуют публичные повторения японскими дипломатами «заверений» о том, что Токио никогда не признает «аннексию Крыма Россией». И Токио переходит от слов к делу.

На днях министр обороны Украины Андрей Таран во время визита в Токио сообщил, что страна намерена привлечь Японию к участию в инициативе «Крымская платформа», которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Киева. «Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества — «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма», — заявил министр.

Андрей Таран во время визита в Японию Mil.gov.ua

При этом министр заверил, что Киев разделяет позицию Токио о статусе «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащую России южную часть Курил), а также необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

Как сообщал ТАСС, создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции. Работа «Крымской платформы» должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в Киеве. Заметим, что избранная дата совпадает с датой подписания Советско-германского пакта о ненападении, который с некоторых пор на Западе в антироссийских целях стали именовать «спусковым крючком» Второй мировой войны.

В Стране восходящего солнца не все в восторге от участия официального Токио в антироссийской акции в Киеве. Япония не откажется от участия в саммите «крымская платформа», сообщил японский эксперт по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума. «Япония как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в «Крымской платформе». Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма», — сказал Асадзума РИА Новости. Япония не намерена ввязываться в территориальный спор других государств. Это, по словам эксперта, может принести негативные последствия для страны. Рушить отношения с Россией Токио не собирается. Но, похоже, в японских верхах думают иначе.

Ну, а что же Москва? Должны ли мы безучастно наблюдать, как создается направленный против нашей страны очередной альянс? Ведь у России есть возможности ответить Японии на ее активное вовлечение в «борьбу» не только за наши Курилы, но, получается, и за наш Крым. Почему бы не подумать о создании, например, постоянно действующего семинара для обсуждения представителями Сеула, Москвы и Пекина мер коллективного противодействия реваншистским территориальным устремлениям и акциям Токио? В ходе моих поездок в Южную Корею на конференции корейские коллеги не отвергали эту идею, заявляя, что мы «в одной лодке». Может быть, хватит тешить себя несбыточными надеждами на мифическую помощь России «богатыми японскими дядями»? Тем более что им сейчас самим до себя, надо преодолевать немалые экономические трудности, вызванные пандемией и потерями при подготовке к Токийской олимпиаде. Да и дядя Сэм, то бишь Джо не позволит вассалу продолжать заигрывать с объявленной врагом Россией.

И еще. Может, хватит властям с трудно объяснимым упорством противостоять предложениям российской общественности восстановить неправедно вычеркнутый Ельциным и Козыревым в угоду японцам из календаря дней воинской славы России — День Победы над Японией. И отмечать его в городах и весях нашей страны как день возвращения Курильских островов и Сахалина в родную гавань, как это было сделано в 7-ю годовщину возвращения Крыма и Севастополя. Тем более уместно было бы принять такое решение в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, победно завершившейся на Дальнем Востоке.