Афины , , 14:04 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2585 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 19 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 233 079 случаев заражения. 649 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1555 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

За сутки в стране был госпитализирован 507 пациент с COVID-19, что на 3,43% меньше, чем днем ранее. Еще 64 пациента с COVID-19 умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 7361. Из них 95,8% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет.

Днем ранее в Греции выявили 3073 случая заражения коронавирусом.

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