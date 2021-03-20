Москва, , 13:47 — REGNUM Средний возраст используемых в России легковых автомобилей по состоянию на начало 2021 года составил 13,9 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При расчёте учитывались все легковые автомобили, зарегистрированные в России до начала 2021 года. Получившийся результат в 13,9 лет немного уступил среднеевропейскому показателю в 11,5 лет.

Среди европейских стран наименьший средний возраст автомобилей зарегистрирован в Люксембурге (6,5 лет), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 лет). Самый высокий показатель среднего возраста автомобиля отмечен в Литве (16,8 лет), Эстонии (16,7 лет), Румынии (16,5 лет), Чехии (14,9 лет), и Хорватии (14,6 лет).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2021 года лидером по количеству зарегистрированных в России автомобилей стали марки LADA, Toyota и Hyundai.

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