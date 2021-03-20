Тюмень, 20 марта, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Тюмени утром 20 марта 2021 года на 92-м году жизни скончался выдающийся российский учёный, действительный член Российской академии образования, заведующий кафедрой методологии и теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета Владимир Загвязинский. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба ТюмГУ Владимир Загвязинский

«Глубокая преданность науке, истинная порядочность, уникальная работоспособность, современность восприятия мира. Владимир Ильич был образцом служения университету, посвятив ему почти 50 лет жизни. Мы увековечим память о большом ученом и педагоге, новые поколения студентов будут учиться в аудитории имени В. И. Загвязинского», — сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Владимир Загвязинский — известный в России и за ее пределами учёный в области дидактики и методологии педагогики. Под его руководством сложилась известная в нашей стране научно-педагогическая школа, с которой связано развитие многих приоритетных направлений современной педагогической науки. Он является автором свыше 450 учебников, учебных пособий и монографий, которые получили высокую оценку теоретиков и практиков образования. Награждён орденами и медалями СССР, в 1998 году Владимиру Загвязинскому присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

Прощание с выдающимся учёным состоится во вторник, 23 марта 2021 года.