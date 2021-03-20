Ереван, 20 марта 2021, 14:04 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране есть лица и силы, желающие кровопролития. Соответствующее заявление глава армянского правительства сделал 20 марта на встрече с жителями Арагацотнской области. Трансляция выступления Пашиняна велась на его странице в социальной сети Facebook.
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По словам Пашиняна, на протяжении пяти месяцев после завершения войны в Карабахе армянские власти и правительство подвергаются агрессивным нападкам. Глава правительства Армении также добавил, что главным достижением власти и народа республики стало то, что удалось избежать гражданских столкновений. В стране по его словам есть агрессивные силы, уровень агрессии которых ежедневно возрастает. Они, как отметил Пашинян, жаждут крови и не хотят проведения выборов.
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