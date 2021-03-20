Ереван, , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране есть лица и силы, желающие кровопролития. Соответствующее заявление глава армянского правительства сделал 20 марта на встрече с жителями Арагацотнской области. Трансляция выступления Пашиняна велась на его странице в социальной сети Facebook.

«Они хотят, чтобы на улицах Еревана, Арагацотна пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью, пролитой 27 октября, 1 марта, десятком политических убийств. Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие», — цитирует Пашиняна Sputnik.

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По словам Пашиняна, на протяжении пяти месяцев после завершения войны в Карабахе армянские власти и правительство подвергаются агрессивным нападкам. Глава правительства Армении также добавил, что главным достижением власти и народа республики стало то, что удалось избежать гражданских столкновений. В стране по его словам есть агрессивные силы, уровень агрессии которых ежедневно возрастает. Они, как отметил Пашинян, жаждут крови и не хотят проведения выборов.

«Я не позволю, чтобы они были нашими судьями, судьей должен быть народ. Но, повторяю, есть силы и люди, которые хотят крови», — подчеркнул он.

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