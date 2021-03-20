Калуга, , 14:02 — REGNUM Калужская область 20 марта присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщает корреспондент ИА REGNUM ссылкой на региональное министерство образования и науки.

На акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Gtrk-kaluga.ru

Мероприятия прошли в 72 аудиториях 51 образовательной организации региона. В них приняли участие более 550 родителей выпускников, которые проверили свои знания по русскому языку. В ходе акции можно было увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка выпускников в аудиториях и как выглядят рабочие места участников ЕГЭ. С 2020 года после введения санитарных норм из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нарушений на экзамене стало меньше. В частности, в аудитории изменилась рассадка экзаменующихся. В помещении выпускники сидят через парту и численностью не более 10 человек. В 2021 году для проверки знаний по русскому языку родителям выпускников пришлось писать сочинение. Было предложено два варианта. По текстам писателей Василия Гроссмана и Юрия Яковлева. На выполнение задания было выделено 30 минут.

Ежегодно родителей выпускников приглашают на сдачи экзамен, чтобы взрослые не только смогли лично узнали, как проходит сдача ЕГЭ, но и заранее побеседовать с детьми, чтобы морально их подготовить к этому отвесит венному мероприятию.

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