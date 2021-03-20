Петрозаводск, , 13:41 — REGNUM В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в Республике Карелия приняли новый пакет смягчения антикоронавирусных мер. Как сообщили 20 марта в региональном оперштабе, он касается свадебных церемоний, занятий спортом, экскурсий и требований к гражданам, находящимся в командировке.

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Полностью снимается ограничение на количество участников церемоний бракосочетания, а также число участников спортивных и физкультурных занятий, в том числе в бассейнах. Отменено ограничение на количество участников экскурсионных групп, в ом числе при посещении посещения зоопарков. В органах исполнительной власти Карелии вновь разрешены личные приемы граждан.

«Прибывающим в Карелию в командировки из других регионов больше не нужно иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Сотрудников из Карелии также разрешается направлять в командировки в другие регионы», — отметили в оперштабе республики.

Там также сообщили, что за последние сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 85 человек, это на 19 человек меньше, чем сутками ранее. Подтверждены еще три летальных исхода. Выздоровел 181 человек. Общее количество случаев инфекции с начала пандемии — 42 989 случаев. Выздоровели 39 610 человек. Скончались от ковида в Карелии 358 человек.

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