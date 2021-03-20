Москва, , 13:35 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России 22 марта и сможет принять участие в матче с командой Словении. Об этом 20 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к российской национальной команде.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина», — сказал источник.

Также указывается, что второй источник подтвердил эту информацию изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не поможет национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словении, который состоится 27 марта в Сочи.

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