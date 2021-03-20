Брюссель, , 13:23 — REGNUM Глава евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компанииAstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с территории Евросоюза, если организация не выполнит свои обязательства перед странами ЕС по поставкам вакцин. Об этом она заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke.

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Напомним, что AstraZeneca — это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Эта компания разработала вакцины против коронавируса, которая показала среднюю эффективность, а также наличие довольно серьезных побочных эффектов. Компания законтрактовала огромные объемы вакцины, но не справляется с тем, чтобы эти объемы произвести.

По словам фон дер Ляйен, AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины против коронавируса. При этом страны ЕС констатируют начало третьей волны пандемии коронавируса.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт сЕвропой, после чего начинаешь поставки в другие страны», — сказала глава евросоюзной комиссии.