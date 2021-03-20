Барнаул, 20 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Барнауле трамвай проехал без водителя. Инцидент, произошедший накануне, 19 марта, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Партизанской, засняли на видео очевидцы, сообщает телеграм-канал vkurse22.

Цитата из видео vkurse22 Трамвай без пилота заняли на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской в Барнауле

«Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая, висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак «Ок» и мы поехали дальше», — рассказал Сергей.

Тем временем в комментариях интернет-сообщество данное событие описывает по разному.

«Ввернуть трамвайно-троллейбусному штрафы по самые помидоры, чтобы не повадно было. Они же любят это делать при любом ДТП, когда им путь на 10 минут перегораживают. Интересно официальные комментарии послушать», — пишет Андрей Карташов.

«Беспилотный трамвай», — уточняет Константин.

«Илону Маску такое не снилось», — добавляет Павел Федотов.

Дину N. заинтересовали обстоятельства, при которых кондуктор и водитель «беспилотного» трамвая оказались на улице.

Цитата из видео Барнаул. Мужчина-водитель, упавший у дверей беспилотного трамвая, чудом под него не попал и всё-таки успел запрыгнуть

Как сообщало ИА REGNUM, износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле составляет порядка 97%. Вероятно, поэтому власти города рады принять в дар от мэра Москвы Сергея Собянина 10 подержанных трамваев Tatra T3. Для того чтобы транспортировать подарок из столицы требуется подрядчик и 4,045 млн рублей бюджетных средств.

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