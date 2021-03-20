Томск, , 13:30 — REGNUM Воронежский футбольный клуб «Факел» нанес поражение с разгромным счетом томской команде «Томь» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Труд» в Томске и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились удачно реализовавший пенальти полузащитник Олег Дмитриев (12-я минута), хавбек Роман Акбашев (45+2-я) и защитник Сергей Брызгалов (84-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Факела» стало 43 очка, что позволило команде подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Томи» 21 очко и 21-е, предпоследнее место.