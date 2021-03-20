Циолковский, Амурская область, , 13:16 — REGNUM Государственная комиссия по проведению лётных испытаний космических комплексов признала ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb готовой к вывозу на стартовую площадку космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного комплекса на стартовый стол назначена на 22 марта. Запуск запланирован на 25 марта. Носителю «Союз-2.1б» предстоит вывести на околоземную орбиту 36 спутником британской компании OneWeb. Этот старт станет вторым коммерческим пуском с космодрома «Восточный».

Компания OneWeb формирует группировку спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на орбите развёрнуто 110 из планируемых 600 спутников. Запуски спутников OneWeb осуществляются российскими ракетами «Союз» с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Роскосмос планирует провести до восьми запусков по контракту с компанией OneWeb.

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