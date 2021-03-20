Ливерпуль, Великобритания, , 13:52 — REGNUM Гвинейский полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Наби Кейта может перейти из чемпионата Англии в чемпионат Испании. Об этом 20 марта сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуется мадридская команда «Реал», которая с его помощью намерен усилить конкуренцию в своей средней линии. При этом примерная трансферная стоимость игрока оценивается в €38 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Наби Кейта сыграл за «Ливерпуль» в десяти матчах английского чемпионата и не отметился в них никакими результативными действиями.