Рейкьявик, , 13:09 — REGNUM В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал на протяжении шести тысяч лет. Об этом сегодня, 20 марта, сообщают исландские власти.

Вулкан Фаградальсфьядль (переводится как «гора красивой долины») расположен на полуострове Рейкьянес примерно в 32 километрах от столицы Исландии — города Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии опубликовала кадры с места события, на которых видно, как со склонов вулкана стекают потоки лавы.

Примечательно, что вулкан Фаградальсфьядль, который спал почти шесть тысяч лет, активизировался после серии землетрясений. Так, 14 марта в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,5.