Минск, , 13:25 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1355 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Всего в стране выявили 309 293 случая инфицирования. 300 096 человек выздоровели (1280 за сутки), 2148 — умерли (девять человек за сутки).

В республике с начала пандемии провели 5 197 633 тестирования, 18 938 из них — в минувшие сутки.