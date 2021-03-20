Оксфорд, Великобритания, , 12:43 — REGNUM В 2021 году ожидается рекордный годовой прирост доли автомобилей с электрическими двигателями на мировом автомобильном рынке. Об этом свидетельствует прогноз аналитической компании Oxford Economics.

По итогам 2020 года на долю транспортных средств с электрическими двигателями пришлось 11% от общего мирового объёма продаж новых автомобилей. Аналитики Oxford Economics прогнозируют, что в 2021 году доля электромобилей увеличится до 16%, что станет самым большим годовым приростом за всю историю рынка.

Прогнозируется, что быстрее всего продажи электромобилей будут расти в странах Евросоюза из-за ужесточения экологических требований. Уже в 2021 году доля электромобилей в общем объёме продаж новых автомобилей может достичь 31%, а к 2030 году — 80%. Доля электромобилей от общего объёма продаж на мировом рынке автомобилей к 2030 году достигнет 44%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в компании Audi объявили о прекращении инвестирования в разработку новых автомобильных двигателей внутреннего сгорания.

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