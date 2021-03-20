Минск, , 12:43 — REGNUM Тридцатилетнего жителя Минска задержали за оскорбление милиционеров в одном из оппозиционных Telegram-каналов, сообщила 20 марта пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД вышли на 30-летнего кладовщика из Минска, который в деструктивном телеграм-канале писал оскорбительные комментарии в адрес милиционеров», — сообщила Чемоданова на своем канале в Telegram.

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Представитель МВД добавила, что в целях конспирации мужчина менял никнейм, удалил фотографию и скрыл свой номер телефона. Его задержали по месту жительства. В отношении жителя Минска возбудили уголовное дело «за оскорбление представителя власти».

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