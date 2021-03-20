Милан, Италия, , 12:42 — REGNUM Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич попал сферу интересов команды «Милан». Об этом 20 марта сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители миланской команды уже контактировали с окружением 23-летнего футболиста.

Отметим, Никола Влашич перешел в ЦСКА из ливерпульской команды «Эвертон» в 2018 году на правах аренды и был выкуплен в 2019 за € 15,7 млн. В текущем сезоне сыграл в составе московской команды в 21 мачте и отметился в них десятью голами (один — с пенальти) и пятью результативными передачами.