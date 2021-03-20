Балабаново, Калужская область, , 12:34 — REGNUM 19 марта около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона второго этажа многоквартирного панельного жилого дома, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Место происшествия Prokuror-kaluga.ru

По предварительной информации, в результате произошедшего, пострадали три человека, которые на моменте обрушения находились на балконе. Им оказана медицинская помощь.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Боровского района организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в Балабаново. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Искрина Басулина.

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