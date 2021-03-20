Минск, , 12:42 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии выявили администратора оппозиционных Telegram-чатов, координировавших протесты. Об этом 20 марта сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем Telegram-канале.

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Ею оказалась двадцатилетняя студентка из города Гомеля.

«Изначально девушка управляла в телеграм-канале группой «Гомель-Старый Аэродром ЧАТ», где координировались районные и дворовые протесты», — говорится в заявлении.

После ликвидации группы, девушка начала распространять листовки и принимать участие в фотосессиях с бело-красно-белой символикой.

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После создания новой группы «Пицца, суши на дом», она «продолжила там деструктивную деятельность», добавила представитель МВД. Группа также была ликвидирована, а девушке вынесли предупреждение в связи с законом «О противодействии экстремизму».

«Испугавшись контроля со стороны правоохранительных органов, 15 марта студентка уехала в Украину», — подытожила представитель МВД.

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