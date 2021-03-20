Неаполь, Италия, , 12:36 — REGNUM По окончании нынешнего сезона президент неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен уволить нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. Об этом 20 марта сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство «Наполи» хочет пригласит на должность главного наставника команды Массимилиано Аллегри, который до этого возглавлял туринскую команду «Ювентус».

При этом ранее «Наполи» выбыл из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы, уступив команде «Гранада» в матче 1/16 финала со счетом 2:3.

Отметим, в нынешнем сезоне «Наполи» находится на пятом месте турнирной таблицы итальянской Серии А, имея 50 очков в активе. Следующий матч команда в чемпионате Италии проведет 21 марта и встретится в нем с клубом «Рома».