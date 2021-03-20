Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвертое место в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу матчей с более чем одной заброшенной игроком шайбой за одну игру.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» 35-летний хоккеист из России оформил дубль (2:1 в пользу «Вашингтона»), что стало 147-м случаем в его заокеанской карьере.

При этом в настоящее время Овечкин делит четвертое место по данному показателю с Горди Хоу. На первом месте — Уэйн Гретцки (189 матчей с более чем одной заброшенной шайбой), на втором — Брэтт Халл (158), на третьем — Марио Лемье (154).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан звездой дня в НХЛ.

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