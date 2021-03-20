Вашингтон, 20 марта, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Зак Снайдер рассказал, что не хочет работать над новым фильмом по комиксам в интервью электронному журналу Deadline.

Gage Skidmore Зак Снайдер

18 марта состоялась премьера режиссёрской версии кинокомикса «Лига справедливости» Зака Снайдера. Оригинальная версия этого фильма вышла в 2017 году. Тогда Снайдер был вынужден уйти из проекта по личным причинам, а съёмки фильма закончил режиссёр Джосс Уидон.

После премьеры Зак Снайдер рассказал, что киноконцерн Warner Bros. отказался считать новую версию фильма частью оригинальной серии. Он добавил, что в Warner Bros. также не проявили интереса к дальнейшему сотрудничеству.

«Да и у меня нет горячего желания снимать ещё один фильм по комиксам», — подытожил режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Зак Снайдер рассказал, что изначально задумывал фильм «Лига справедливости» как кинотрилогию.