Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону главного бухгалтера двух образовательных учреждений заподозрили в хищении 500 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая в течение 2019 года начисляла себе на расчётный счёт завышенную зарплату, внося фиктивные данные в электронные реестры денежных средств. Общая сумма хищений превысила полмиллиона рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.