Москва, , 11:51 — REGNUM Работникам, у которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет, с 20 марта текущего года ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться в удобное для них время до момента достижения младшим из детей возраста 14 лет. Об этом 20 марта напоминает «Российская газета».

Уточняется, что с 20 марта вступил в силу закон о внесении изменений в статью 262.2. Трудового кодекса РФ об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей».

При этом добавляется, что до этого такой отпуск предоставлялся работникам, которые имеют трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Также указывается, что в Минтруде РФ изданию напомнили, что базовый отпуск для большинства российских работников составляет 28 календарных дней, вместе с тем у государственных служащих, педагогов и некоторых других категорий работников удлиненный отпуск.

Кроме того, отмечается, что дополнительный отпуск предоставляется работникам, которые заняты на работах с вредными или опасными условиями труда; имеют особый характер работы; с ненормированным рабочим днем; работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных случаях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Вместе с тем, некоторые из предприятий имеют локальные нормативные акты или коллективные договоры, согласно которым, работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска. А неоплачиваемый отпуск может быть предоставлен по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, длительность такового определяется соглашением между работодателем и сотрудником.

Помимо этого, неоплачиваемый отпуск могут взять работающие пенсионеры по возрасту (до 14 дней в году), родители или супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы (также до 14 календарных дней), и работающие инвалиды (до 60 дней). Также при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников, работникам предоставляется до пяти календарных дней.

В то же время, отпуска без сохранения заработной платы по желанию работника в удобное для него время могут предоставляться работникам с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет, а также сотрудникам с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или одиноким родителям, которые воспитывают ребенка до 14 лет.