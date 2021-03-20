Чебаркуль, Челябинская область, , 11:41 — REGNUM В Челябинской области на станции Чебаркуль грузовой поезд сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Трагедия произошла утром 20 марта. Подросток переходила пути в неположенном месте и при это была в наушниках, через которые слушала музыку с мобильного телефона. Спасти её не удалось.

Идёт доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства трагедии.