Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли 108 365 человек. Это указывает на то, что на Дону осталось менее тысячи доз вакцины, передаёт ИА REGNUM 20 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 108 365 человек, за сутки — 998. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 69 833 человека, за сутки — 3 547», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовскую область за весь период поступило примерно 109 тысяч доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время ожидается поставка партии препарата в объёме 23 тысячи доз.

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