Москва, , 11:39 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 9632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9632 новых случая выявлены во всех 85 регионах России. При это 11,8% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от коронавирусной инфекции скончались 392 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 за 24 смогли 11 279 пациентов.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения по-прежнему фиксируется в Москве — 1728 случаев. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 899 случаев. Далее следуют: Моосковская область (651), Нижегородская область (352), Ростовская область (241).