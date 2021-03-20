Брянск, , 11:39 — REGNUM В Брянской области 20 марта подтверждён 81 случай заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1946 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 34 630 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 33 866 человек, в том числе 84 пациента выписаны за истекшие сутки.

В целом, лаборатории региона провели 485 641 исследование на коронавирус.