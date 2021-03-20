Сочи, Краснодарский край, 20 марта 2021, 11:34 — REGNUM В Парке науки и искусства «Сириус» 19 марта обсудили строительство нового Концертного зала. Эксперты рассказали о будущем масштабного проекта, аналогов которому нет в мире. К строительству привлечены ведущие специалисты: благодаря им комплекс станет сложнейшим инженерным и архитектурным сооружением с уникальной системой акустики, идеально вписанным в ландшафт.
Участники пресс-конференции — члены Художественно-экспертного совета, сопровождающего все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса.
Состав Совета руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелевапредставила 15 марта в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В него вошли ведущие деятели отечественного и мирового искусства — Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Денис Мацуев, Семен Михайловский, Владимир Спиваков, Валерий Пясецкий, Александр Сладковский, Алексей Шалашов, Сергей Шумаков, а также двое выпускников «Сириуса»: пианист Иван Бессонов, первый российский музыкант — победитель конкурса молодых исполнителей классической музыки «Евровидение — 2018» в Эдинбурге, победитель конкурса «Созвездие», и Ольга Стурова из Воронежа, молодой педагог-фольклорист, член Ассоциации выпускников «Сириуса».
Председателем стал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, соучредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин.
Параметры и вариативность сцен нового комплекса подходят для всех видов исполнительского искусства, от больших хоров, театральных и балетных трупп до камерных оркестров, джазовых квартетов, оперных исполнителей и эстрадных певцов. Главный вестибюль трансформируется в музейно-выставочное пространство. Рядом — литературная гостиная с библиотекой, музыкальная гостиная, концертные залы — Главный (на 1 200 зрителей) и Малый (на 300 зрителей), репетиционные помещения для балета и оркестра, а также универсальный репетиционный зал.
Посетить концерт или балетный спектакль смогут гости города. Но главное — сами жители получат возможность вживую увидеть и услышать лучших мировых и российских исполнителей.
По ее словам, на сцене Концертного зала будут выступать и участники программ Образовательного центра «Сириус»: победители конкурса «Созвездие» и молодые артисты балета и исполнители, которые приедут сюда в будущем. Модель сопровождения талантливых выпускников, которая выстроена в Центре, подразумевает, что зал станет их отправной точкой на большую профессиональную сцену.
Уникальным Концертный комплекс делают специальные театрально-технические системы, которые создаются при экспертной поддержке Хорста Кункеля — специалиста высочайшего уровня. Один из самых известных проектов его компании в России — модернизация сценического оборудования главной сцены Большого театра.
Акустическая концепция Главного зала разрабатывается совместно со всемирно известным консультантом по акустике — Ясухисой Тойотой. В числе его работ — проектирование Концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке.
Главный зал может использоваться как филармония или театр: тут предусмотрена удобная механическая система подготовки и смены декораций, перемещаемая оркестровая яма, которая позволяет менять соотношение площади сцены и зрительного зала. Есть проекционное оборудование, аудиовизуальные системы для создания спецэффектов.
Малый зал будет многоцелевым, он оснащен мобильной сценой, мобильными штанкетными подъемами, телескопической зрительской трибуной и станками.
Универсальный зал предназначен для репетиций творческих коллективов и мини-спектаклей. Зал репетиций оркестра подойдет для различных по составу коллективов, поэтому в помещении предусмотрена возможность подстраивать акустические параметры.