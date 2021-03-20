Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM В Парке науки и искусства «Сириус» 19 марта обсудили строительство нового Концертного зала. Эксперты рассказали о будущем масштабного проекта, аналогов которому нет в мире. К строительству привлечены ведущие специалисты: благодаря им комплекс станет сложнейшим инженерным и архитектурным сооружением с уникальной системой акустики, идеально вписанным в ландшафт.

Участники пресс-конференции — члены Художественно-экспертного совета, сопровождающего все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса.

Состав Совета руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелевапредставила 15 марта в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В него вошли ведущие деятели отечественного и мирового искусства — Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Денис Мацуев, Семен Михайловский, Владимир Спиваков, Валерий Пясецкий, Александр Сладковский, Алексей Шалашов, Сергей Шумаков, а также двое выпускников «Сириуса»: пианист Иван Бессонов, первый российский музыкант — победитель конкурса молодых исполнителей классической музыки «Евровидение — 2018» в Эдинбурге, победитель конкурса «Созвездие», и Ольга Стурова из Воронежа, молодой педагог-фольклорист, член Ассоциации выпускников «Сириуса».

Председателем стал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, соучредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин.

«Хороший концерт во многом зависит от площадки, на которой проходит. Мне есть с чем сравнить акустические характеристики залов: были и такие, в которых невозможно работать. А вот создать пространство, где молодые профессионалы смогут зазвучать в полную силу, во всю свою мощь — это как открыть перед ними все двери. Перед нами стояла цель создать что-то принципиально новое, чего еще нигде нет. И это накладывает огромную ответственность на организаторов проекта и людей, которые вступили в Художественно-экспертный совет. Они готовы сделать все, чтобы этот высокотехнологичный многофункциональный концертный комплекс стал лучшим в мире — достойным нашей страны и нашей культуры», — рассказал Сергей Ролдугин.

Параметры и вариативность сцен нового комплекса подходят для всех видов исполнительского искусства, от больших хоров, театральных и балетных трупп до камерных оркестров, джазовых квартетов, оперных исполнителей и эстрадных певцов. Главный вестибюль трансформируется в музейно-выставочное пространство. Рядом — литературная гостиная с библиотекой, музыкальная гостиная, концертные залы — Главный (на 1 200 зрителей) и Малый (на 300 зрителей), репетиционные помещения для балета и оркестра, а также универсальный репетиционный зал.

«Такое многофункциональное культурное пространство, способное принимать международные, российские большие и маленькие коллективы, знаменитых исполнителей, по праву можно назвать уникальным. Эта площадка в какой-то степени станет экспериментальной — здесь можно показывать премьеры, ставить громкие театральные постановки», — прокомментировала ранее соучредитель Фонда «Талант и успех», прима-балерина Большого театра, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.

Посетить концерт или балетный спектакль смогут гости города. Но главное — сами жители получат возможность вживую увидеть и услышать лучших мировых и российских исполнителей.

«Объекты культуры такого уровня меняют окружающую среду. Открытая и доступная, она будет комфортной, безопасной, интересной. Наша общая задача — сделать так, чтобы доступ к Концертному комплексу не имел никаких барьеров. На сегодняшний день в проектировании объекта учтены все нюансы. Я уверена, что он станет знаковым местом для федеральной территории «Сириус», важнейшей фестивальной площадкой России и мира», — подчеркнула Елена Шмелева.

По ее словам, на сцене Концертного зала будут выступать и участники программ Образовательного центра «Сириус»: победители конкурса «Созвездие» и молодые артисты балета и исполнители, которые приедут сюда в будущем. Модель сопровождения талантливых выпускников, которая выстроена в Центре, подразумевает, что зал станет их отправной точкой на большую профессиональную сцену.

Уникальным Концертный комплекс делают специальные театрально-технические системы, которые создаются при экспертной поддержке Хорста Кункеля — специалиста высочайшего уровня. Один из самых известных проектов его компании в России — модернизация сценического оборудования главной сцены Большого театра.

Акустическая концепция Главного зала разрабатывается совместно со всемирно известным консультантом по акустике — Ясухисой Тойотой. В числе его работ — проектирование Концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке.

Главный зал может использоваться как филармония или театр: тут предусмотрена удобная механическая система подготовки и смены декораций, перемещаемая оркестровая яма, которая позволяет менять соотношение площади сцены и зрительного зала. Есть проекционное оборудование, аудиовизуальные системы для создания спецэффектов.

Малый зал будет многоцелевым, он оснащен мобильной сценой, мобильными штанкетными подъемами, телескопической зрительской трибуной и станками.

Универсальный зал предназначен для репетиций творческих коллективов и мини-спектаклей. Зал репетиций оркестра подойдет для различных по составу коллективов, поэтому в помещении предусмотрена возможность подстраивать акустические параметры.

«Максимальная высота здания — порядка 50 метров, и, когда мы войдем в вестибюль, попадем в единое многосветное пространство на семь этажей. В нем будут художественные галереи, музей современного искусства, литературная гостиная, библиотека с книжным магазином. Это место, где можно будет провести целый день. Аналогов такому культурному общественному пространству пока нет», — рассказал главный архитектор проекта Андрей Литвинов.