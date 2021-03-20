Волгоград, , 11:35 — REGNUM Ещё 128 человек завершили лечение от коронавируса в Волгоградской области, сообщили 20 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Всего справились с болезнью более 50 тысяч жителей. Выявлен 131 новый носитель инфекции, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки.

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В Волгоградской области зарегистрировано 52 287 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 50 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 896 пациентов, в том числе пять смертельных случаев подтверждены за последние сутки.

В стационарах находятся 2157 взрослых и 12 детей, из них с подтверждённым коронавирусом — 1363 пациента.