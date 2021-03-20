Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки 21 пациент не смог победить COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 15 женщин в возрасте от 32 до 83 лет и шестеро мужчин в возрасте от 48 до 76 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 3 390 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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