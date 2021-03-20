20 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 12:32 — REGNUM Исследование российского Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», согласно которому изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 20 марта в социальной сети Facebook.

WhatsApp Christoph Scholz

«Теперь все узнают о моём списке — задании купить продуктов на выходные. Лук, морковь и капуста», — написала Екатерина П.

Некоторые пользователи считают, что их личной переписке в WhatsApp совершенно ничего не угрожает, ведь там нет никакой секретной информации.

«Если я не являюсь носителем никакой секретной информации, то мне и опасаться нечего. Замучаются эти спецслужбы искать у меня что-то секретное», — пишет Валентина Ц.

Часть людей пришла к выводу, что опасаться стоит людям, чья деятельность связана с той или иной формой секретности. Таким людям граждане посоветовали попросту отказаться от смартфона.

«Думаю, американскому ФБР абсолютно все равно на 99.99% российского трафика. А что насчёт тех людей, которые у власти России, так это их проблемы по защите информации. Пусть ходят с кнопочными телефонами и пишут друг другу письма почтой России», — поделился своим мнением Алексей П.

Нашлись и те, кто призвал граждан вести себя в интернете прилично и задумываться всегда над тем, что и кому ты пишешь.

«Надо писать и говорить только то, за что готов ответить и тогда будет безразлично, какая спецслужба имеет доступ к переписке», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 19 марта РИА Новости опубликовало исследование российского Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», согласно которому изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями.