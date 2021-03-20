Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки коронавирус выявили у 241 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 марта. Это на один случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки установлено в Ростове-на-Дону (102), Батайске и Новочеркасске (по девять). В остальных 40 муниципальных образованиях выявили от одного до восьми носителей инфекции. Более 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 78 189 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 742 пациента.

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