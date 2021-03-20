Луганск, 20 марта 2021, 11:44 — REGNUM Лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал виновников произошедшего и происходящего на Украине, сообщает 20 марта Луганский информационный центр.
Пасечник также назвал их «агрессивной разрушающей силой», которой война на Украине выгодна. Подтверждением этого он назвал санкции, добавив, что считает единственно правильным решение по Донбассу мирное урегулирование в ходе переговоров в Минске.
Глава Луганской Народной Республики выразил убеждение в том, что мирное урегулирование поддерживают все жители Республик Донбасса и большая часть жителей Украины.
Напомним, глава Луганской Народной Республики также заявил, что не боится никаких санкций, так, как у него нет финансовых интересов на территории Украины или другого государства.
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