Луганск, , 11:44 — REGNUM Лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал виновников произошедшего и происходящего на Украине, сообщает 20 марта Луганский информационный центр.

«Виновники всего произошедшего и происходящего в Украине — проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза, а также подрыв и ослабление мощи Российской Федерации», — подчеркнул политик.

Пасечник также назвал их «агрессивной разрушающей силой», которой война на Украине выгодна. Подтверждением этого он назвал санкции, добавив, что считает единственно правильным решение по Донбассу мирное урегулирование в ходе переговоров в Минске.

Глава Луганской Народной Республики выразил убеждение в том, что мирное урегулирование поддерживают все жители Республик Донбасса и большая часть жителей Украины.

Напомним, глава Луганской Народной Республики также заявил, что не боится никаких санкций, так, как у него нет финансовых интересов на территории Украины или другого государства.

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