Якутск, , 11:29 — REGNUM С 17 по 20 марта в Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) при поддержке «АНО — Россия — страна возможностей» Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук и Правительства Якутии проходит форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России».

В ходе форума состоялся открытый разговор с руководителем департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрием Гужелей.

Эксперт рассказал о ключевых проектах и конкурсах, входящих в президентскую платформу, о том, какие у АНО «Россия — страна возможностей» планы по взаимодействию с вузами, регионами, работодателями, со студенческим сообществом. Всего платформа «Россия — страна возможностей» реализует 26 различных конкурсов и проектов.

Планируется запуск внеконкурсного трека «Развитие» в рамках конкурса «Лидеры России». В этот трек может зайти любой человек, пройти оценку по различным критериям, получить свой личностный профиль и рекомендации по дальнейшему развитию.

«При всем огромном количестве проектов, которые мы реализуем, во вне конкурсов наше умение оценивать управленческие компетенции практически не выходило. С этого года, о чем 18 марта объявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, мы запускаем проект по созданию «Центров компетенций» в вузах, где мы вместе с помощью наших инструментов будем оценивать компетенции молодых людей, на основании этой оценки фактически формировать для них индивидуальные треки развития, давать рекомендации, какие навыки наращивать, что развивать, в каком направлении двигаться. Далее вместе с университетом и партнерами мы бы предлагали студентам образовательные программы — и дополнительного образования, и те, которые интегрируются в основное образовательное направление», — рассказал Дмитрий Гужеля.

Руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» добавил, что «внедряя soft skills в образовательный процесс, на выходе мы получаем студента, который не просто имеет диплом о высшем образовании и специализацию, а дополнительно получает подтверждение о том, что на протяжении определенного времени он работал по трекам личностного и управленческого развития. Это поможет работодателям увидеть, какими компетенциями обладает молодой человек — помимо узкоспециальных навыков».

«В нашей матрице — 21 компетенция и 3 ценности, понятные каждому человеку: любовь к родине, патриотизм; этичность; любовь к семье. Над ними лежат компетенции, которые мы разделили на несколько групп. Это умение работать с информацией, лидерство, умение выдерживать удар в критических ситуациях и многое другое. Эти компетенции — то, что нужно любому думающему, развивающемуся человеку, для того чтобы качественно осуществлять свою деятельность, свое развитие как в социальном, так и в карьерном плане», — отметил Дмитрий Гужеля.

Вместе с участниками встречи — работодателями, представителями вузов, общественных и государственных организаций — эксперт обсудил вопрос, нужны ли управленческие компетенции студентам на выходе из университета, чего не хватает современным выпускникам.

Представители АФК «Система», Якутской топливно-энергетической компании, Азиатско-тихоокеанского банка, государственного комитета занятости Республики Саха (Якутия) и другие участники дискуссии сошлись во мнении, что современным студентам не хватает следующих качеств и компетенций:

Умение себя презентовать

Умение вести переговоры — очно и дистанционно

У многих выпускников желаемый уровень заработной платы не соответствует уровню компетенций

Умение правильно оценивать свои силы и возможности

Умение держать слово и быть ответственными

Желание работать, мотивация

Важно, чтобы и вуз был заинтересован выпускать квалифицированные кадры, взаимодействовать с работодателями, и работодателю важно быть уверенным в компетенциях выпускников, так как знания очень быстро устаревают.

Также в ходе встречи ее участники обсудили проблему получения первичного опыта работы, плюсы и недостатки целевого обучения, необходимость увеличения конкурентоспособности населения в регионах, закрепление профессиональных кадров на местах, качественную организацию производственных практик и другие вопросы.