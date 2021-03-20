Якутск, 20 марта 2021, 11:29 — REGNUM С 17 по 20 марта в Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) при поддержке «АНО — Россия — страна возможностей» Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук и Правительства Якутии проходит форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России».
В ходе форума состоялся открытый разговор с руководителем департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрием Гужелей.
Эксперт рассказал о ключевых проектах и конкурсах, входящих в президентскую платформу, о том, какие у АНО «Россия — страна возможностей» планы по взаимодействию с вузами, регионами, работодателями, со студенческим сообществом. Всего платформа «Россия — страна возможностей» реализует 26 различных конкурсов и проектов.
Планируется запуск внеконкурсного трека «Развитие» в рамках конкурса «Лидеры России». В этот трек может зайти любой человек, пройти оценку по различным критериям, получить свой личностный профиль и рекомендации по дальнейшему развитию.
Руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» добавил, что «внедряя soft skills в образовательный процесс, на выходе мы получаем студента, который не просто имеет диплом о высшем образовании и специализацию, а дополнительно получает подтверждение о том, что на протяжении определенного времени он работал по трекам личностного и управленческого развития. Это поможет работодателям увидеть, какими компетенциями обладает молодой человек — помимо узкоспециальных навыков».
Вместе с участниками встречи — работодателями, представителями вузов, общественных и государственных организаций — эксперт обсудил вопрос, нужны ли управленческие компетенции студентам на выходе из университета, чего не хватает современным выпускникам.
Представители АФК «Система», Якутской топливно-энергетической компании, Азиатско-тихоокеанского банка, государственного комитета занятости Республики Саха (Якутия) и другие участники дискуссии сошлись во мнении, что современным студентам не хватает следующих качеств и компетенций:
- Умение себя презентовать
- Умение вести переговоры — очно и дистанционно
- У многих выпускников желаемый уровень заработной платы не соответствует уровню компетенций
- Умение правильно оценивать свои силы и возможности
- Умение держать слово и быть ответственными
- Желание работать, мотивация
Важно, чтобы и вуз был заинтересован выпускать квалифицированные кадры, взаимодействовать с работодателями, и работодателю важно быть уверенным в компетенциях выпускников, так как знания очень быстро устаревают.
Также в ходе встречи ее участники обсудили проблему получения первичного опыта работы, плюсы и недостатки целевого обучения, необходимость увеличения конкурентоспособности населения в регионах, закрепление профессиональных кадров на местах, качественную организацию производственных практик и другие вопросы.