Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 899 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 20 марта в федеральном оперштабе. Это на 22 случая меньше, чем сутками ранее. Суточное число новых носителей в Петербурге опустилось ниже отметки в 900 человек впервые с 31 октября 2020 года. Однако власти предупреждают об угрозе третьей волны эпидемии.

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Кроме того, за минувшие сутки 1073 человека в Северной столице выписаны в связи с выздоровлением. За сутки в стационарах от COVID-19 скончались 36 человек, на два человека меньше, чем днем ранее. С учетом новых данных, в городе за время пандемии зафиксировали 386 099 случаев заражения, выздоровели 337 264 человека, скончались от ковида 11 880 человек.

Как отмечают в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, стихание второй волны эпидемии продолжается.

«Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне либо значительно сгладить ее течение может только массовая вакцинация», — подчеркивают специалисты.

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