Рязань, , 11:25 — REGNUM В Рязанской области 20 марта подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 56 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. В целом в Рязанской области выявлены 25 697 носителей коронавируса. Выздоровели 23 768 человек.

В лечебных учреждениях находятся 268 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 33 человека, из них 14 на ИВЛ.