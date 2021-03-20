Белгород, , 11:24 — REGNUM 91 новый носитель коронавируса выявлен в Белгородской области 20 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 120 человек, зарегистрированы три летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждён 33 321 случай заражения инфекцией. Справились с болезнью 29 186 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 531 пациент, в том числе смерть двух мужчин и одной женщины подтверждена за минувшие сутки.

В стационарах лечатся 914 пациентов, из них 15 в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На самоизоляции находятся 9817 человек.