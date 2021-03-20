Москва, , 11:26 — REGNUM Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин опроверг сообщения о том, что он может занять пост главного наставника волгоградской команды «Ротор». Его слова на эту тему 20 марта приводит «Спорт-Экспресс».

"Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», — сказал специалист, комментируя сообщения о своем возможном назначении главным наставником волгоградского клуба.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство волгоградской команды «Ротор» хотело бы пригласить на пост главного тренера клуба Юрия Семина.