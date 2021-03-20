Москва, , 11:18 — REGNUM Премьера анимационного сериала «Киберслав» в стиле «славянского киберпанка» запланирована на 2022 год. Об этом сообщила директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук в ходе дискуссии в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

«Будет сериал, сейчас он на финальной стадии девелопмента. Верим, что он выйдет в 2022 году», — приводит слова Филипук ТАСС.

Анимационный сериал «Киберслав» разрабатывается студией Evil Pirate и платформой «КиноПоиск HD». Сериал был представлен на фестивале Comic Con Russia Online в октябре 2020 года.

Действие сериала будет происходить в вымышленной вселенной, сочетающей элементы культуры Древней Руси и современные технологии, такие как киберимплантаты, экзоскелеты и огромные роботы. «Киберслав» входит в первую десятку рейтинга самых ожидаемых сериалов, составленного на основе голосов пользователей портала «Кинопоиск».

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