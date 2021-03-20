Монако, , 11:19 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции с командой «Сент-Этьен» и вышел в лидеры команды по количеству голевых передач в сезоне.

Это голевой пас стал седьмым для 24-летнего российского футболиста в сезоне, что позволило ему стать лидером в своей команде по этому показателю.

При этом на счету немецкого хавбека «Монако» Кевина Фолланда также семь результативных передач, однако немецкий футболист при этом провел 28 матчей в составе команды, а Головин — только 14.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный клуб «Монако» нанес поражение с разгромным счетом 0:4 команде «Сент-Этьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции.