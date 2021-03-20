Луганск, 20 марта 2021, 11:23 — REGNUM Лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что не боится никаких санкций. Так глава Республики отреагировал на санкции Украины, введенные накануне в отношении 27 политиков, в том числе и в отношении него, сообщает 20 марта Луганский информационный центр.
По слова Пасечника, на территории Украины или иного государства у него нет никаких финансовых интересов (активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов), а единственное, чего он лишился — это «честно заработанной» украинской пенсии.
Пасечник добавил, что санкции в отношении него были введены за якобы измену присяге и предательство народа Украины.
Глава Республики добавил, что все, кто служит на территории, подконтрольной нынешнему украинскому режиму, предали историю.
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Напомним, 19 марта глава СНБО Украины обнародовал список лиц, попавших под санкции. В данном списке 27 человек, среди которых бывший украинский президент Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, а также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.