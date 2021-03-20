Луганск, , 11:23 — REGNUM Лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что не боится никаких санкций. Так глава Республики отреагировал на санкции Украины, введенные накануне в отношении 27 политиков, в том числе и в отношении него, сообщает 20 марта Луганский информационный центр.

По слова Пасечника, на территории Украины или иного государства у него нет никаких финансовых интересов (активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов), а единственное, чего он лишился — это «честно заработанной» украинской пенсии.

«В 1993 году [я] был зачислен в органы государственной безопасности Украины, где верой и правдой служил украинскому народу более 20 лет. На моем счету есть задержания контрабанды валюты в размере 2 миллионов долларов США… я сделал все возможное, чтобы данные деньги поступили в бюджет Украины. За это в 2007 году я был награждён президентом Украины», — отметил политик.

Пасечник добавил, что санкции в отношении него были введены за якобы измену присяге и предательство народа Украины.

«Ни о каком предательстве речи не может быть», — подчеркнул Пасечник.

Глава Республики добавил, что все, кто служит на территории, подконтрольной нынешнему украинскому режиму, предали историю.

«Предали своих дедов и прадедов, которые проливали кровь за независимость нашей Родины. Перекрасившись, они приняли чуждую нам историю и уже сегодня называют героями Украины бандеровцев и иных пособников фашистской Германии», — добавил он.

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Напомним, 19 марта глава СНБО Украины обнародовал список лиц, попавших под санкции. В данном списке 27 человек, среди которых бывший украинский президент Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, а также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.