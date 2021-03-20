Берлин, , 11:07 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает того, что её страна будет закупать российскую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» даже в том случае, если общее решение о закупке «Спутника V» на уровне Евросоюза не будет принято. Об этом Меркель сказала на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов.

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По словам Меркель, она, конечно, придерживается мнения, что Германия должна работать в рамках Евросоюза и приобретать вакцину именно в рамках общего механизма ЕС — после того, как препарат будет допущен на евросоюзный рынок Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)», — сказала Меркель.

Однако Меркель отметила, что пока нет признаков того, что евробюрократы готовы организовать закупки российской вакцины «Спутник V». В связи с этим Германия, вполне возможно, будет закупать российскую вакцину самостоятельно.

«Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — пояснила Меркель.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2 оказалась одной из самых эффективных в мире — она дает очень высокий титр антител к коронавирусу и не имеет значительных побочных эффектов (по крайней мере пока они не обнаружены).