Узловая, Тульская область, , 11:03 — REGNUM Название Героев Росгвардейцев присвоено одной из улиц в городе Узловая Тульской области, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Этим названием увековечена память уроженцев города — военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении воинского долга, Героя России лейтенанта Евгения Рындина, кавалеров орденов Мужества сержанта Александра Сухова и рядового Алексея Галуненко.

Улица Героев Росгвардейцев открылась в микрорайоне Радужный. В церемонии приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Николай Омельченко, глава администрации муниципального образования Узловский район Николай Терехов, сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, родственники погибших героев и жители микрорайона.

«Ребята, в честь которых названа улица, выполнили свой долг до конца. Память об их подвигах навечно вписана в историю страны и войск национальной гвардии», — отметил полковник полиции Николай Омельченко.

Присутствовавшие почтили память Героев России минутой молчания. Под звуки военного оркестра регионального управления Росгвардии участники мероприятия возложили цветы к памятнику командиру 239-й стрелковой дивизии генерал-майору Гайку Мартиросяну, который находится рядом с микрорайоном. Также сотрудники тульского ОМОН провели Урок мужества для учащихся старших классов узловской общеобразовательной школы № 1, которую в 1989 году закончил Герой Российской Федерации Евгений Рындин.

Лейтенант Евгений Юрьевич Рындин погиб в результате боестолкновения 30 марта 1995 года в Чеченской Республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Евгений Рындин похоронен в городе Узловая.

Командир отделения грозненской войсковой части сержант Александр Викторович Сухов погиб в 1996 году при выполнении служебно-боевой задачи в Чеченской Республике. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Старший водитель восковой части посёлка Лебяжье рядовой Алексей Александрович Галуненко погиб в 2000 году при выполнении служебно-боевой задачи в городе Аргуне Чеченской Республики. Награждён орденом Мужества (посмертно).