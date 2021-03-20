Тюмень, , 11:02 — REGNUM Тюменцы с начала 2021 года сдали в переработку жители Тюмени сдали в переработку свыше 9 тонн вторсырья. Об этом «Вслух.ру» сообщили на станции «Сортировочной».

Люди несут на переработку бутылки ПЭТ, картон, стекло, блистеры для таблеток со слоем фольги, полипропилен, ячейки для яиц. Сырьё перерабатывается и в Тюменской области, и за пределами региона. Собранные блистеры, к примеру, отвозят в «Национальную экологическую компанию» в Ярославль.

За 2020 год тюменцы принесли в пункт раздельного сбора отходов 37,5 тонн вторсырья. Больше всего сдали стекла — 17,29 тонны, и картона — около 7 тонн.