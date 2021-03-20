Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

В домашнем матче своей команды в рамках регулярного чемпионата с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» 35-летний российский хоккеист оформил дубль, в результате чего его команда победила (2:1).

Второй звездой дня в НХЛ признали форварда «Вегас Голден Найтс» Макса Пасиоретти, который в победной для своей команды игре с клубом «Лос-Анджелес Кингз» также оформил дубль (2:4).

Третьей звездой дня в НХЛ стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, чья шайба в овертайме принесла его клубу победу над «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).